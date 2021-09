Tudor: “Questo calendario è una pazzia. Più ci penso e più mi innervosisco”

Il tecnico del Verona polemico nei confronti del calendario di Serie A

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, Igor Tudor è stato polemico nei confronti di un calendario stilato in maniera non ottimale. Per il Verona è la seconda trasferta consecutiva a distanza ravvicinata. "Questo calendario è una pazzia, devo fare i complimenti a chi ha stilato. Dopo la partita con la Roma abbiamo giocato a Salerno, e dopo appena due giorni andiamo a Genova. Bisogna avere un po' di buonsenso".