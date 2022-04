Tudor: “Sento parlare dei giocatori del Sassuolo che valgono 50-100 mln, ma…”

Le dichiarazioni del tecnico al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria

Al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria, Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le parole del tecnico: "Non so che step deve fare questa squadra. Ogni giorno sento parlare dei giocatori del Sassuolo che valgono 50-100 milioni, ma noi siamo 3 punti sopra di loro. Stiamo facendo bene, se dovessi firmare per ripetere queste stagioni, firmo per altri 100 anni".