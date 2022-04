Tudor: “Inter? Bene il secondo tempo, nel primo meriti loro. Ma sono schiaffi che…”

Le parole del tecnico dell'Hellas: "Abbiamo peccato un po’ in compattezza e in alcuni dettagli, ma loro avevano preparato molto bene la partita"

Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor, tecnico del Verona, è tornato così sulla sconfitta per 2-0 di sabato scorso contro l'Inter: "Contro l’Inter abbiamo interpretato bene il secondo tempo, mentre nel primo non siamo riusciti a giocare bene più per merito degli avversari che per demerito nostro. Abbiamo peccato un po’ in compattezza e in alcuni dettagli, ma loro avevano preparato molto bene la partita. Sono schiaffi che comunque ci stanno".