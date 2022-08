Tudor: “Sanchez? Spero diventi riferimento per la squadra. L’anno scorso con l’Inter…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Brest, il tecnico del Marsiglia ha commentato l'arrivo di Sanchez

Intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Brest, Igor Tudor ha commentato l'arrivo dall'Inter di Alexis Sanchez . Il tecnico ha aggiornato sulla condizione fisica del cileno: "È un giocatore che è sempre stato molto professionale. Si è sempre allenato bene, anche quando non giocava. E questo può fare la differenza. L'anno scorso quello che ha mostrato nelle partite giocate mi ha fatto davvero piacere".

"È vero che non ha giocato durante la preparazione con l'Inter, quindi non aspettarti che sia subito al top della forma, penso che potrebbe volerci circa un mese. Ma da quel momento in poi sarà pronto. Sì, farà parte del gruppo, vedremo in che posizione possiamo usarlo. L'ho allenato solo due volte. È una persona implacabile che lavora sodo. Sono contento di quello che ho visto di lui. Spero che diventi un riferimento per la squadra".