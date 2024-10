Dumfries è stato protagonista nella gara dell'Olanda contro l'Ungheria. Suo, nel finale di partita, con la Nazionale olandese in 10, il pareggio di testa per l'uno a uno finale. Con lui in campo c'era de Vrij e sia il terzino nerazzurro che il centrale sono rimasti in campo fino a fine gara.

Nella gara della Turchia contro Montenegro, la Nazionale di Montella ha vinto 1-0. Calhanoglu è rimasto in campo tutta la partita: suoi, nel finale, sul punteggio di 1-0, due tiri respinti dal portiere avversario: un tiro mirato all'angolino e un tiro di destro dal centro nell'area. In campo questa sera c'era anche il suo compagno di reparto, Asllani. L'Albania ha subito una sconfitta per mano della Repubblica Ceca per due a zero. Subito il primo gol dopo tre minuti per mano di Chory che raddoppia al 63'. Per l'interista l'intera gara in campo.