Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Tommaso Turci, bordocampista DAZN, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter ha ancora qualcosa in più, anche perché quando si cambia tanto è difficile raggiungere subito il livello. Però ho la sensazione che se riesci ad indirizzare bene questa stagione, soprattutto dal punto di vista dei risultati, poi arriveranno anche le prestazioni, ed i singoli potranno fare la differenza. Francamente, per raggiungere il livello dell'Inter, bisogna che i giocatori che c'erano nella passata stagione e non hanno reso, penso ai vari Tomori, Chukwueze…