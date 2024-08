Intervenuto in diretta su Viva El Futbol, Lele Adani, ex calciatore, ha parlato così dell'Inter dopo il pareggio all'esordio contro il Genoa: "Siamo sempre ai soliti discorsi: l'Inter è diventata forte perché quando prende i parametri zero riesce ad implementarsi con giocatori forti che sono cresciuti. Parte avanti e al momento non ha una squadra che va a contenderla come valore: ha aggiunto due giocatori forti. Ma è arrivata ad essere più forte: due o tre anni fa non era scontato che lo fosse. L'Inter ha fatto una partita che avrebbe meritato: ma già due anni fa, al di là del Napoli, non puoi permetterti di perdere 13 partite, tante ne ha buttate come a Genoa sbagliando i gol e regalando nella sua area.