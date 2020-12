Inter, turnover in difesa contro lo Spezia? Chance per Ranocchia. Kolarov e D’Ambrosio…

L’Inter potrebbe ricorrere al turnover in vista del match di domenica pomeriggio contro lo Spezia. In particolare, secondo il Corriere dello Sport, Conte potrebbe presentare qualche novità soprattutto in difesa: “Da 7 partite consecutive ormai Conte non concede riposo alla sua difesa titolare, ovvero la linea Skriniar-De Vrij-Bastoni. Beh, contro i partenopei, il debito di ossigeno dell’olandese, a esempio, è stato evidente. Facile, quindi, che domenica con lo Spezia ci sia nuovamente spazio per Ranocchia. Da capire, invece, se Kolarov sia nelle condizioni per far rifiatare Bastoni. Altrimenti potrebbe essere dirottato a sinistra D’Ambrosio“.