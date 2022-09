GdS – Turnover Viktoria Plzen in campionato, ma non è temibile. L’Inter…

Vigilia di Champions League per l'Inter. La Gazzetta dello Sport di oggi propone un focus sul Viktoria Plzen e sull'ultimo impegno che precede proprio la gara tra i cechi e i nerazzurri di Simone Inzaghi: "Sabato a Olomuc il tecnico Michal Bilek, 57 anni, ha fatto riposare tre uomini: l’esterno colombiano Mosquera - ex Atletico Nacional, il più imprevedibile dei suoi - e i difensori Jemelka ed Hejda, che con l’Inter saranno ben più impegnati che in campionato.

Al momento risultano ancora indisponibili Kopic, altro laterale, Kliment e Reznik. In campionato Bilek ha provato anche il 3-5-2, per intasare di più il centrocampo e coprirsi dietro. Non perde in casa da maggio 2021 (28 gare), ma comunque la si giri non appare certo un’avversaria temibile. Qui, nella terra della birra e dell’acciaio, l’Inter deve essere spumeggiante e solida. E pensare soltanto a vincere".