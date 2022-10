Turone: “Inter-Roma sarà equilibrata. Brozovic assenza pesante. Inzaghi? Perché…”

Intervistato da Il Sussidiario, Maurizio Turone ha parlato di Inter-Roma , gara in programma oggi alle 18 a San Siro. "Una bella partita tra due squadre importanti, una partita molto equilibrata. Barella è un grande giocatore, ma ci sono anche altri giocatori importanti nell’Inter, è il gruppo che conta. Un’assenza importante quella di Brozovic, perché è un giocatore di grande valore".

"Inzaghi a rischio? No, ma perché dire questo! Considero Simone Inzaghi un grande allenatore. E’ stato anche sfortunato, perchè dovrebbero mandarlo via… Per Mourinho Inter Roma è sempre una partita speciale… Mourinho ha vinto tutto con l’Inter, è normale che quest’incontro sia veramente speciale per lui. Proverà anche stavolta una grande emozione".