Turrini rivela: “L’Avvocato Agnelli voleva Corso alla Juve: ‘Genio del pallone’. Su Del Piero all’Inter…”

Intervistato da Calciomercato.com, il giornalista Leo Turrini ha svelato un particolare retroscena sull’Avvocato Agnelli: “Ovviamente era matto per la sua Juve ma quando ci incontrammo mi disse una cosa bellissima: ‘Guardi, non lo dica in giro ma io sarei stato felice di vedere Mariolino Corso con la maglia della Juve, perché era un genio del pallone. Al che io gli risposi, era il 1996: anche a me piacerebbe vedere Del Piero nell’Inter”. E lui? “Questo se lo può scordare…“.