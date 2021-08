Turrini: “Un collega catalano voleva suicidarsi per Messi, la mia Inter messa peggio”

Leo Turrini, giornalista esperto di motori e grande tifoso dell'Inter, ha parlato così delle ultime news di mercato

“Stavo allo stadio per l’ultima notte dell’atletica e avevo accanto un collega catalano. Mi ha detto che voleva suicidarsi per l’addio di Leo. Allora gli ho fatto vedere una scemenza che gira sul web, Messi che si compra l’Inter. Ha capito che noi nerazzurri siamo messi pure peggio ed è scoppiato a ridere. Voglio dire che il calcio è un interesse universale. Poi l’Olimpiade resta una cosa unica e magari non è un caso che una delle pochissime gioie di Messi con l’Argentina sia l’oro ai Giochi di Pechino del 2008. Ero in tribuna per la finale con la Nigeria e decretai che la Pulce avrebbe vinto tre mondiali come Pelé. Sto ancora aspettando il primo”.