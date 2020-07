Turrini: “Inter troppo criticata, guardiamo da dove arrivava. Conte mica aveva…”

Ospite negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Leo Turrini ha parlato dell’Inter di Antonio Conte: “È troppo criticata: sono dieci anni che non faceva un campionato così. Guardiamo da dove arrivava, quante partite perdeva in ogni stagione: quest’anno solo sono quattro. Poi ci sono state dinamiche sfavorevoli: Sanchez era infortunato e l’unico cambio in attacco era un giovane di 17 anni. Mica aveva Higuain o Douglas Costa… Vorrei che si volesse più bene alla Beneamata“.