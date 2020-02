Intervenuto nella trasmissione ‘Tutti Convocati’, Leo Turrini ha parlato del derby in programma domenica sera. Nell’intervento del giornalista c’è tutta la scaramanzia da tifoso nerazzurro: “Ci stiamo preparando al successo del Milan firmato da Ibra. E’ per questo che è tornato, per fare il gol partita contro l’Inter, come Nainggolan, tu avevi dubbi sul fatto che segnasse lui? Nessuno. Come se giocassimo col Bayern segnerebbe Perisic“.

(Tutti Convocati)