Leo Turrini ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com di Inter e Ferrari. Ecco le dichiarazioni: “La Ferrari è come la mia Inter. Vinceranno l’anno prossimo. Conte in pratica fin qui ha fatto lo stesso cammino della Juve, solo che ha perso meritatamente i due scontri diretti e non è una differenza da poco! Metti due pareggi e sei in bilico. Ma è come dire che se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carriola, eh”.