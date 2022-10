Turrini: “Nemmeno De Boer come Inzaghi. Inter preoccupante, noi tifosi…”

“E per metterci chi? Tolte rarissime eccezioni, i cambi in corsa sulla panchina nerazzurra hanno prodotto zero. Certo è preoccupante, non bastassero i risultati, il fatto che Inzaghi dica di aver ritrovato l’Inter migliore contro la Roma. Noi tifosi abbiamo visto evidentemente un’altra partita, ma forse soffriamo tutti di allucinazioni, tranne lui”.