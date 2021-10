Turrini: “Inter senza Conte asimmetrica, Juve non gioca bene ma vince. E Spalletti…”

Nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, Leo Turrini, grande tifoso dell'Inter, ha parlato così verso il derby d'Italia di domenica

Nell'intervista rilasciata a Calciomercato.com, Leo Turrini , grande tifoso dell'Inter, ha parlato così verso il big match in programma domenica contro la Juve e non solo:

“Ne dubito. La Juve non gioca bene ma vince, nel perfetto stile Allegri, che in fondo è stato richiamato per questo. L’Inter senza Conte è una squadra asimmetrica, ancora deve trovare un suo equilibrio. Ma guarda che la partitissima di domenica è un’altra. È Roma-Napoli”.