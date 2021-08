Turrini: “Lukaku via dall’Inter? Le cose vanno spiegate bene. 130 mln sono tanti ma…”

Leo Turrini, giornalista esperto di motori e grande tifoso dell'Inter, ha parlato così del possibile addio di Lukaku

"130 milioni di euro sono una enormità. Ma una fetta va allo United, una parte va al fondo non so se UEFA o FIFA, poi devi comprare almeno due attaccanti che gratis non li trovi e infine senza Big Rom incasserai meno di premi e ti divertirai meno sul campo”.