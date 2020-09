Turrini: “Vidal e Nainggolan i Rolling Stones dell’Inter. Se parte Skriniar bisogna prendere…”

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista e tifoso dell’Inter Leo Turrini ha parlato della squadra di Conte e della prova contro la Fiorentina con il successo in rimonta nel finale di gara: “Quando non mancava molto, e la Fiorentina era meritatamente avanti. Poi ho visto Vidal e Nainggolan e ho pensato a Mick Jagger e Keith Richards: ‘Facciamo il quartetto dei Rolling Stones’. L’Inter non mi ha convinto molto. Deve aggiustare la fase difensiva: la Fiorentina ha fatto tre gol e poteva farne altri quattro. Non può prendere il 2-2 in contropiede quando vince 2-1“.

Turrini ha parlato anche di mercato: “L’Inter è una squadra incompleta. Non può prendere il 2-2 in contropiede quando vince 2-1.

Se va via Skrinair, bisogna prendere Smalling. Serve un calciatore che possa irrobustire il reparto“.