Tutti pazzi per Tonali: un po’ Pirlo, un po’ De Rossi, all’Inter sarebbe subito titolare

Sandro Tonali è uno dei talenti emergenti del calcio italiano: classe 2000, alla prima stagione in Serie A ha confermato quanto fatto vedere negli anni passati, meritandosi le attenzioni di tutti i top club italiani ed esteri. Inter e Juventus in testa, pronte all’ennesimo duello di mercato.

La Gazzetta dello Sport lo elogia: “Sandro Tonali è uno dei pochi centrocampisti mondiali con — in prospettiva — il raro dono del “doppio ruolo” ad altissimo livello. Nel senso che può giocare sia da centrale di regia (a protezione della difesa) sia da mezzala play, con compiti quindi in una zona più offensiva. Uno così ti cambia la vita. Ecco perché lo vuole sicuramente l’Inter. Ecco perché la Juve ne avrebbe bisogno per recuperare tempi e situazioni di gioco di quando c’era Pirlo. Ecco perché Psg e club inglesi continuano a seguirlo“.

UN PO’ PIRLO, UN PO’ DE ROSSI – “Non è proprio Pirlo, e forse non sarà mai un simil “10”, ma non è neanche un Gattuso come lui stesso, forse per modestia, s’è definito. Potrebbe rientrare nella categoria del primo De Rossi, fisicamente potente (il romanista forse di più), bel tiro da lontano, grandi geometrie e personalità, a tutto campo, forte anche in marcatura. Perché Tonali può giocare da vertice basso, da doppio centrale e anche da mezzala come il romanista“.

PERFETTO PER CONTE – “Tonali sarebbe un centrale perfetto per Sarri e Conte. Al primo ricorderebbe il Jorginho del Napoli, al secondo il Pirlo della Juve. E poi Juve e Inter, oggi, sono in Italia le uniche a potersi permettere un certo mercato. In questo caso farebbero una scelta tecnica sensata: non un “nome”. […] Tonali sarebbe titolare con entrambi i tecnici“.