Inter, stagione troppo bella per non provare a ripetersi: tutti vogliono restare

La volontà comune di calciatori, allenatore, staff tecnico e dirigenza è quella di rimanere e di aprire un ciclo vincente

Una stagione che sia soltanto un punto di partenza, che sia la base per continuare a costruire e per aprire un ciclo vincente: è questa la volontà comune di calciatori, allenatore, staff tecnico e dirigenza dell'Inter, in attesa di capire quali sviluppi potranno esserci in estate. Così scrive il Corriere dello Sport: "Troppo bello per vedere il "giocattolo" rompersi. Troppo bello per non riprovarci subito, l'anno prossimo. Da tre settimane in casa nerazzurra ormai vanno avanti i festeggiamenti per lo scudetto. Anche ieri c'è stato un bagno di folla fuori da San Siro (presenti certamente più dei 4500 tifosi consentiti…), che ha prima accolto trionfalmente i due pullman della squadra e che, dopo aver vissuto da fuori la partita con l'Udinese, ha celebrato i campioni d'Italia che si sono affacciati con il trofeo da una delle torri del terzo anno. Del resto, sono stati davvero troppi gli 11 anni di attesa per riassaporare una gioia di questo genere. E ora che tutto è finito il sentimento, anzi il desiderio, è quello di ripartire con lo stesso entusiasmo e, soprattutto, la stessa ambizione".