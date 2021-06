Tuttosport, 6,5 a Barella: “Gode di una libertà che potrebbe capitalizzare ma…”

Il netto 3-0 rifilato alla Turchia è un bel biglietto da visita per l'Italia di Mancini agli Europei: ecco il voto di Tuttosport a Barella

Il netto 3-0 rifilato alla Turchia è un bel biglietto da visita per l'Italia di Mancini agli Europei. Tra i protagonisti in campo all'Olimpico c'è stato anche l'interista Barella. Per Tuttosport, però, l'ex Cagliari è 'solo' da 6,5 in pagella: "Gode di una libertà che potrebbe capitalizzare, preferisce però dialogare e cercare l'imbucata. Poi il solito contributo di corsa e contrasto a regalare la solità quantità al centrocampo".