TuttoSport conferma: “Young verso il rinnovo con l’Inter”

Aveva firmato per sei mesi sapendo di poter convincere l’Inter a farlo restare. E ci è riuscito fin da subito. Il club nerazzurro ha pagato Young un mln e mezzo e sul suo contratto c’è una opzione per il rinnovo di un anno. Lui ha dimostrato di poter mettere a disposizione di Conte tutta la sua esperienza.

Anche TuttoSport conferma, il suo rinnovo è in pratica scontato. Il giocatore ha avuto un buon impatto in campo ma anche nello spogliatoio. Si è ritrovato con Lukaku e Sanchez e ha legato con Moses ed Eriksen che come lui parlano inglese. “Ma grazie a una simpatia innata è stato ben accolto da tutto lo spogliatoio”, scrive il giornale torinese.

Come diversi suoi colleghi è tornato dalla sua famiglia. Lui vive vicino a Londra, insieme alla moglie e ai loro tre figli. Anche per lui l’Inter ha pensato ad un piano e lui lo sta rispettando.

(Fonte: TS)