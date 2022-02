Tuttosport: “Milan, da Tomori buone sensazioni: giocherà nel derby se…”

Il difensore inglese, operatosi al menisco lo scorso 14 gennaio, ha avuto delle buonissime sensazioni dagli allenamenti individuali

Si avvicina l'importantissimo derby di Milano e in casa Milan la speranza è quella di recuperare Fikayo Tomori per il match. Il centrale si è infatti infortunato al menisco lo scorso 13 gennaio e spera nel recupero lampo per l'Inter. Spiega Tuttosport: "Il difensore inglese, operatosi al menisco lo scorso 14 gennaio, ha avuto delle buonissime sensazioni dagli allenamenti individuali svolti nei giorni scorsi, con il ginocchio sinistro – quello operato – che non si è gonfiato tanto è vero che ieri ha svolto la prima dell’allenamento in gruppo per poi proseguire a livello personalizzato mentre i compagni svolgevano una partita a ranghi misti con la Primavera.

Fin dal suo intervento, Tomori ha messo nel mirino il derby come gara nella quale tornare a essere protagonista e a disposizione di Pioli. I tempi sono maturi, ma è davvero una corsa contro il tempo e, soprattutto, contro le risposte del suo fisico. Se il ginocchio non si gonfierà e non darà fastidi, allora già oggi potrebbe arrivare il semaforo verde per tornare in gruppo ma non è da escludere che ciò possa avvenire anche domani. Qualora non dovesse farcela, allora sarebbe Pierre Kalulu a prendere il suo posto accanto a Romagnoli".