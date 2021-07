TMW – Inter, accordo con Bellerin. L’Arsenal apre al prestito ma…

L'aggiornamento sul nome che piace al club nerazzurro per sostituire Achraf Hakimi

L'eventuale arrivo di Nahitan Nandez all'Inter non escluderebbe quello di Hector Bellerin. Il club nerazzurro è al lavoro su entrambi i fronti e potrebbe affondare il colpo per lo spagnolo, ma soltanto alle sue condizioni. Serve un prestito con diritto di riscatto e dall'Arsenal non c'è ancora un'apertura di questo tipo.