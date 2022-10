U15, Inter senza problemi: Brescia travolto 4-0, quarto successo consecutivo

Prosegue senza intoppi la marcia dei nerazzurri di Fautario, che rimangono in testa alla classifica a punteggio pieno

Non si ferma la marcia dell'Inter U15: i ragazzi di Fautario battono 4-0 il Brescia e conquistano il quarto successo nelle prime 4 giornate. I nerazzurri, miglior attacco del girone B (già 19 i gol segnati fin qui) travolgono i pari età bresciano grazie alla doppietta di Curcio e alle reti di Franchi e La Torre. Primo posto a punteggio pieno per l'Inter, in coabitazione con il Milan.