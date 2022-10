U15, terza vittoria in tre giornate per l’Inter: 0-3 sul campo del Verona

Prosegue senza intoppi la marcia dei ragazzi di Fautario, primi in classifica a punteggio pieno dopo le prime tre gare

Prosegue senza intoppi la marcia dell'Inter Under 15: i ragazzi di Fautario vincono 0-3 sul campo del Verona e conquistano il terzo successo nelle prime tre giornate di campionato. Per i nerazzurri primo posto in classifica a punteggio pieno, con 15 gol fatti (miglior attacco del girone B) e 2 incassati.