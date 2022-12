Italia U15, i convocati per il Torneo di Natale: Inter squadra più rappresentata

Il cammino a tappe, iniziato lo scorso ottobre a Novarello e passato poi per Firenze, Roma e Catanzaro, si conclude con il tradizionale Torneo di Natale che dall’8 all’11 dicembre si svolgerà a Coverciano. Massimiliano Favo, tecnico della Nazionale Under 15, ha convocato per l’occasione 88 giocatori, tutti nati nel 2008, frutto di una prima scrematura effettuata dopo aver valutato complessivamente 176 giovani calciatori, visionati nell’arco delle quattro precedenti tappe organizzate in modo tale da coinvolgere le società di tutto il territorio nazionale.

La tre giorni del Torneo di Natale vedrà contrapporsi sui campi del Centro Tecnico federale i giocatori suddivisi in quattro squadre, aventi come allenatori sul campo alcuni tra i tecnici delle nazionali giovanili. A quest’appuntamento, oltre al coordinatore delle Nazionali giovanili, Maurizio Viscidi e al supervisore, Antonio Rocca, saranno presenti i 19 osservatori dell’Area Scouting della FIGC il cui contributo (circa mille partite visionate complessivamente) è stato fondamentale per arrivare a questa selezione che pone le basi al futuro calcistico nazionale. Un quadrangolare che darà a Massimiliano Favo l’opportunità di valutare complessivamente i valori sul campo, in modo da poter allestire la nuova Nazionale Under 15 che il prossimo anno inizierà la propria attività internazionale con una doppia amichevole contro l’Albania, sempre a Coverciano, il 24 e il 26 gennaio.