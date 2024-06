Niente da fare per l'Inter U16, che dice addio al sogno scudetto: i ragazzi di Solivellas, chiamati a ribaltare il 2-0 rimediato a Bergamo contro l'Atalanta, perdono anche in casa nel ritorno delle semifinali. 2-3 il risultato finale: ospiti subito in vantaggio al 4' con Rinaldi, pochi minuti e Sorino riporta le cose in parità. A inizio ripresa Franchi segna la rete dell'illusione interista, ma Gasparello e Michieletto ribaltano il punteggio.