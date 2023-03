U16, nessun problema per l’Inter: poker alla Spal, 4-0 il risultato finale

Vittoria convincente per i nerazzurri di Solivellas Vidal: decidono la doppietta di Iddrissou e le reti di Grisoni e Urbano

Vittoria convincente per l'Inter U16, che rifila un poker alla Spal e rimane al terzo posto in classifica, mantenendo inalterate le distanze dal Milan capolista e dall'Atalanta seconda. 4-0 il risultato finale: per i nerazzurri doppietta di Iddrissou e reti di Grisoni e Urbano.