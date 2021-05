U16, l’Inter continua a vincere in amichevole: 5-2 contro il Pordenone

Largo successo per i nerazzurri di Tiziano Polenghi: in gol Di Maggio, Esposito, Berenbruch, Spinaccè e Carboni

Altro impegno amichevole per l'Inter Under 16, il cui campionato è stato sospeso a tempo indeterminato mesi fa a causa della pandemia di coronavirus. Al Suning Youth Development Centre di Milano i nerazzurri di mister Polenghi hanno battuto il Pordenone per 5-2: le reti interiste portano la firma di Luca Di Maggio, Francesco Pio Esposito, Thomas Berenbruch, Matteo Spinaccè e Valentin Carboni.