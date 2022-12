U17, Cremonese-Inter 2-3: si chiude con un’altra vittoria il girone di andata

Si chiude con una vittoria il girone di andata dell'Inter U17: i ragazzi di Polenghi, già campioni d'inverno, si impongono per 2-3 sul campo della Cremonese e salgono a quota 34 punti, 5 in più delle inseguitrici Milan e Verona. Per i nerazzurri le reti portano la firma di Spinaccè, Venturini e Cocchi.