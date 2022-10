U17, Inter ko nel derby: il Milan vince 4-2, prima sconfitta per i nerazzurri

Prima sconfitta stagionale per i ragazzi di Polenghi, che perdono la stracittadina e vengono raggiunti in testa dal Verona

Prima sconfitta stagionale per l'Inter U17, che perde 4-2 il derby di categoria contro il Milan. I nerazzurri di Polenghi, in vantaggio di due reti grazie ai gol di Pinotti e di De Pieri nel primo tempo, subiscono la rimonta dei cugini rossoneri. Con questo risultato l'Inter rimane in testa alla classifica, ma viene raggiunta dal Verona a quota 18 punti.