U17, Como-Inter 3-5: altra goleada e primato solitario per i nerazzurri

Terza vittoria in altrettante gare di campionato per la formazione U17 dell'Inter: i ragazzi di Polenghi si impongono sul campo del Como con un pirotecnico 3-5, che consente ai nerazzurri di portarsi in testa alla classifica in solitaria a punteggio pieno. Le reti interiste portano la firma di Tigani, Spinaccè, Mosconi e doppietta di Pinotti. Per l'Inter sono già 16 i gol segnati fin qui, per distacco il miglior attacco del girone B.