U17, successo esterno per l’Inter: Spal travolta, 1-5 il punteggio finale

Nessun problema per i nerazzurri di Polenghi, che vincono e continuano nella loro marcia in testa alla classifica

Continua la marcia al primo posto in classifica dell'Inter U17: i ragazzi di Polenghi tornano dalla trasferta di Ferrara con un successo per 1-5 contro la Spal. Per i nerazzurri sono andati a segno Pinotti, De Pieri, Zanchetta, Spinaccè e Fois.