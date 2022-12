U18, nessun problema per l’Inter: 3-1 al Cagliari, a segno anche Martins jr

Vittoria importante per l'Inter U18, che batte 3-1 il Cagliari nel posticipo dell'undicesima giornata di campionato e rimane al secondo posto in classifica, al pari del Milan e a 2 lunghezze dalla Spal capolista. I nerazzurri di Zanchetta si impongono grazie alle reti di Vedovati e di Bovo nel primo tempo e al sigillo nel finale di Martins jr: per i sardi non basta il gol del momentaneo 1-1 firmato Konate.