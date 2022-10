U18, Inter ancora rimontata: 2-2 con il Cagliari nonostante 2 gol di vantaggio

Appuntamento con la prima vittoria stagionale ancora rimandato per l'Inter Under 18: i ragazzi di Chivu, nel recupero della seconda giornata di campionato, si fanno rimontare dal Cagliari dopo essere stati in vantaggio di 2 reti, esattamente come successo nella gara di esordio contro il Verona. In Sardegna finisce 2-2: di Diallo e Tamiozzo le reti interiste, prima della replica rossoblu firmata Perra e Achour.