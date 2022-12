Inter U18, bilancio di fine anno: Zefi fuori categoria, si rivede Martins jr

I nerazzurri di Zanchetta hanno chiuso il 2022 con un sonoro 6-1 sul Venezia, terminando al secondo posto in classifica

Il 2022 dell'Inter U18 si è chiuso con un tennistico successo per 6-1 contro il Venezia, che ha permesso ai ragazzi di Andrea Zanchetta di terminare l'anno al secondo posto a quota 25 punti, a 2 lunghezze dalla Spal capolista, secondo attacco (32 gol fatti) e seconda difesa (20 reti incassate) del girone B. Capocannoniere della squadra è Kevin Zefi: l'attaccante irlandese, nonostante le sole 4 partite disputate (essendo stato convocato a più riprese in Primavera), ha già segnato la bellezza di 7 gol, dimostrando di essere totalmente fuori categoria contro i coetanei. A seguire c'è Thomas Berenbruch, mezz'ala mancina con già 6 centri. Da registrare, infine, il ritorno di Kevin Martins: il figlio di Oba-Oba, dopo aver saltato per infortunio tutta la prima parte di stagione, ha chiuso il 2022 con 2 reti nelle ultime 2 partite, sempre da subentrato.