Ucciso il fratello di Serge Aurier, il cordoglio del Tottenham sui social: “Siamo con te”

Due fratelli e la stessa passione – il calcio – ma destini purtroppo diversi. Christopher Aurier, fratello del calciatore del Tottenham Serge, è stato ucciso oggi a colpi di arma da fuoco nella periferia di Tolosa (Francia). Fonti della polizia raccontano che quando sono arrivati i soccorritori sul posto dell’omicidio (più o meno all’alba), Christopher era ferito gravemente all’addome. Dopo il trasporto in ospedale il ragazzo è deceduto. Giocava come Serge a calcio, ma nei campionati dilettanti: attualmente con il Tolosa Rode’o, in 5/a divisione. Aveva cominciato la carriera con una formazione al Lens, come il fratello, ma non era riuscito come lui a ritagliarsi un posto nel professionismo. Il Tottenham ha dedicato un messaggio di cordoglio a Serge sui suoi profili social: