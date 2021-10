Qatar 2022 – Ucraina-Bosnia termina 1-1: Dzeko in campo tutta la partita

Ucraina-Bosnia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar, finisce in pareggio. L'attaccante dell'Inter in campo tutta la partita

Gianni Pampinella

È terminata 1-1 Ucraina-Bosnia, gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. È la squadra di Petrakov a passare in vantaggio al 15' con un gol di Yarmolenko servito in area di rigore da Tsygankov.

Nella ripresa la Bosnia trova il pareggio al 77' con Ahmedhodzic che raccoglie l'assist di Stevanovic e trafigge Pyatov. Il c.t. Ivajlo Petev non ha rinunciato all'attaccante nerazzurro Edin Dzeko che ha giocato tutta la partita.