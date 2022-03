Ucraina, la FIFA stanzia un milione di dollari per aiuti umanitari

La Fifa ha stanziato un milione di dollari (circa 900mila euro) per aiutare le vittime della crisi umanitaria in Ucraina

La Fifa ha stanziato un milione di dollari (circa 900mila euro) per aiutare le vittime della crisi umanitaria in Ucraina, causata dall'invasione dell'esercito russo. Questa somma dovrebbe consentire di "soddisfare i bisogni che sono stati individuati come i più urgenti", ha sottolineato in una nota la Fifa, che ha già inviato, tramite la sua fondazione, mezzi di primo soccorso.