Figc, inizio gare 5′ di ritardo contro la guerra. Gravina: “Lo sport vuole la pace”

Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo

Tutte le partite dei campionati di calcio in Italia di questo fine settimana cominceranno con 5 minuti di ritardo per protesta contro la guerra in Ucraina. Lo ha deciso - apprende l'Ansa - la Federcalcio. "Lo sport non fa politica - ha detto tra l'altro il presidente Gabriele Gravina - ma vuole la pace".