Ucraina, Yarmolenko gol e lacrime: “E’ difficile per me pensare solo al calcio”

Yarmolenko è scoppiato in lacrime dopo il gol in Premier League, il primo da quando la Russia ha invaso la 'sua' Ucraina

Ruslan Malinovskyi aveva già segnato per la 'sua' Ucraina, Andriy Yarmolenko è riuscito a farlo solo ieri, realizzando il gol che ha regalato la vittoria alla propria squadra, il West Ham United, nella contro l'Aston Villa (2-1). Il fantasista dell'Atalanta, che ieri con il Genoa è rimasto a bocca asciutta nello 0-0 di Bergamo, ha comunque pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter la foto del connazionale Yarmolenko, che è scoppiato in lacrime dopo il gol in Premier League, il primo da quando la Russia ha invaso la 'sua' Ucraina.

"In quel momento - ha spiegato dopo la partita Yarmolenko - stavo pensando alla mia famiglia e al mio popolo. E' difficile per me pensare solo al calcio, in queste ore". (ANSA).