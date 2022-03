Ucraina, Mykolenko attacca Dzyuba: “Mentre voi tacete, i civili muoiono”

Il difensore ucraino dell'Everton, Mykolenko, ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio

Il difensore ucraino dell'Everton, Vitaliy Mykolenko , ha pubblicato su Instagram un messaggio durissimo contro la Nazionale russa di calcio. Mykolenko ha detto che il capitano Artem Dzyuba e la sua squadra rimarranno "rinchiusi in una prigione per il resto della loro vita".

"Mentre voi bastardi rimanete in silenzio, dei civili pacifici vengono uccisi in Ucraina". Mykolenko era stato visto in lacrime mentre abbracciava in campo il suo connazionale Oleksandr Zinchenko del Manchester City, prima della partita di sabato a Goodison Park.