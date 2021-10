Inter, Inzaghi coinvolge tutti: contro l’Udinese nuova chance per Correa?

L'attaccante argentino potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di domenica all'ora di pranzo contro i friulani

L'Inter, reduce dalla vittoriosa trasferta di Empoli, si appresta a tornare in campo a San Siro: i nerazzurri affrontano domenica all'ora di prnzo l'Udinese. Per l'occasione, come scrive La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe concedere una maglia da titolare a Correa :

"A gennaio Sanchez già l'anno scorso era il primo cavaliere dietro alla Lu-La, il numero tre dell'attacco nerazzurro: quest'anno, almeno in partenza, ha fatto un passettino indietro visto l'arrivo di Correa, fedelissimo di Simone. Nel nuovo capitolo del turnover interista, il Tucu potrebbe avere una chance dall'inizio già domenica in casa contro l'Udinese, accanto a Dzeko pronto a riprendersi il suo spazio vitale. Inzaghi intende, infatti, coinvolgere tutti in questo momento delicatissimo. La sfida contro i friulani di Gotti apre le porte a una settimana da tregenda: prima la squadra andrà nella misteriosa Trasnistria per giocarsi la qualificazione in Champions e poi tornerà a San Siro, ma da squadra ospite, per affrontare i lanciatissimi cugini rossoneri".