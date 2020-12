Serie A, Udinese-Crotone termina 0-0: i rossoblù agganciano Genoa e Torino

Termina senza reti il primo anticipo della 12a giornata di Serie A, primo turno infrasettimanale di campionato di questa stagione. Alla Dacia Arena di Udine, infatti, Udinese-Crotone finisce 0-0.

Una partita con poche emozioni e molto bloccata tatticamente. Gli unici sussulti, due reti annullate per fuorigioco a Pussetto, che avrebbero potuto dare un volto diverso al match. Nel finale di primo tempo, bianconeri col fiato sospeso per le condizioni di De Paul (accostato anche all’Inter), per un problema al ginocchio. Per l’argentino, però, non sembra nulla di grave. Con questo punto, l’Udinese sale a 14 punti, al decimo posto in classifica, mentre il Crotone aggancia Torino e Genoa a quota 6.