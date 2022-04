Serie A, Udinese-Empoli 4-1: terza vittoria consecutiva per i friulani

Ai toscani non basta il rigore di Pinamonti: per i bianconeri gol di Deulofeu, Pussetto e Samardzic, più un'autorete di Ismajli

Terza vittoria consecutiva per l'Udinese, che batte 4-1 l'Empoli e sale all'undicesimo posto in classifica a quota 39 punti. La gara si sblocca dopo pochi minuti grazie a un'autorete di Ismajli. A inizio ripresa raddoppia Deulofeu, poi Pinamonti prova a riaprire la sfida trasformando un calcio di rigore, nei minuti finali i friulani dilagano con Pussetto prima e Samardzic poi. Crisi nera per i toscani, virtualmente salvi ma senza vittorie da addirittura 16 turni.