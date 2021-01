Udinese, Gotti: “Il calendario ci penalizza, abbiamo un solo giorno per prepararci all’Inter”

Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato al termine della sfida contro l’Atalanta: “La squadra che ha giocato oggi ha dato dimostrazione pratica di serenità rispetto a tutti i risultati che ci sono sfuggiti, a come ci sono sfuggiti. Non abbiamo tanto tempo per pensarci, tra due giorni affrontiamo un’altra grande squadra come l’Inter. Mercato? Non ascolto questi discorsi. Non solo ci hanno fatto recuperare questa partita mercoledì, immagino per i calendari intasati dei nostri avversari, ma ci anticipano pure la partita successiva: noi adesso abbiamo un giorno e poi c’è subito la prossima partita, contro un’Inter che forse per la prima volta nell’anno ha tutta la settimana per aspettarci. Non siamo certi favoriti da questa contingenza…”.