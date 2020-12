Udinese, Gotti: “Futuro De Paul? Avrà fatto i suoi conti. La sua crescita sembra non avere fine”

L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato del futuro di Rodrigo De Paul ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dell’Udinese ha risposto alla domanda sul centrocampista argentino, nel mirino dell’Inter: “Quanto rimarrà ancora con noi? Questi aspetti riguardano lui, per cui è bene che risponda. Avrà fatto i suoi conti e il suo piccolo bilancio rispetto a quello che dà lui a questo club – che è tanto – e anche quello che si sta prendendo. Sta facendo un continuo percorso di crescita che non sembra non avere fine. Questa cosa provoca un alone positivo attorno a lui, con altri calciatori che ne stanno beneficiando“.