Brutte notizie per l'Udinese: Martin Payero, centrocampista dei friulani, è stato costretto a lasciare il campo durante il primo tempo del match di Coppa Italia contro la Salernitana, venendo sostituito dall'olandese Ekkelenkamp (subito in gol, ndr). Le condizioni dell'argentino verranno valutate nelle prossime ore: a rischio la sua presenza per la sfida di campionato contro l'Inter, in programma sabato 28 settembre alle ore 15.